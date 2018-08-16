У Харкові Газель згоріла на очах у людей через погану проводку.

Інцидент стався біля станції метро Тракторобудівників у Харкові, повідомляє Х**вый Харьков в Telegram.

За інформацією, причиною загоряння Газелі стала погана проводка.

На опублікованих фото видно, як полум’я охопило всю машину.

При цьому недалеко від місця пожежі стоять люди.

Про постраждалих інформації немає. На місці працюють поліцейські та пожежники.

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Х**вый Харьков/Telegram Х**вый Харьков/Telegram У Харкові на ходу згоріла Газель / 2 фотографии

До слова, в Італії літак зіткнувся з високовольтним кабелем, у результаті чого двоє людей загинули.

Фото: Х**вый Харьков/Telegram