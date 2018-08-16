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У Києві чоловік вбив господаря помешкання та втік

У Києві зловмисник наніс численні ножові поранення господарю помешкання та заховав тіло у кімнаті під одягом і речами та втік.

– До правоохоронців звернулася цивільна дружина вбивці. Між чоловіками виник конфлікт через телевізор, який правопорушник хотів забрати. У результаті сварки зловмисник кілька разів вдарив господаря помешкання ножем. Після цього вбитого заховав у кімнаті, закидавши речами, а коли додому повернулася його співмешканка, розповів їй про те, що сталося, і примусив прибрати у квартирі. Аби уникнути покарання, зловмисник вирішив втекти на непідконтрольну територію, – розповіли у прес-службі ГУНП у Київській області.

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Зловмисника затримали затримали поблизу селища Решетилівка у Полтавській області. Затриманий – 37-річний житель Донецької області, який останнім часом жив у Києві

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

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У Києві чоловік вбив господаря помешкання та втік / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові під час вечірки чоловік зарубав свого товариша. згвалтував жінку та спалив свою дружину.

Фото та відео: ГУНП у Київській області.

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