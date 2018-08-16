У Києві мотоцикліст 10 разів вистрілив у водія автобуса

На вулиці Данила Щербаківського у Києві конфлікт на дорозі між водієм маршрутного автобуса та мотоциклістом переріс у стрілянину.

Спочатку між чоловіками виникла бійка, а згодом водій мотоцикла застосував зброю, повідомляє столична поліція.

– Через конфлікт на дорозі щодо першочерговості проїзду обидва транспортні засоби зупинилися. Водії почали сваритися, потім у хід пішли кулаки, а згодом мотоцикліст дістав зброю і зробив кілька пострілів. Потерпілого, 1975 р. н., з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Стрілка затримали, це – житель Київської області, 1988 р.н., – йдеться у повідомленні.

Попередньо – зловмисник стріляв із травматичної зброї.

За словами очевидців, мотоцикліст зробив близько 10 пострілів.

Відкрито кримінальне провадження за статтею – Хуліганство. Стрілка затримали, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Днями у Києві біля столичного автовокзалу стався конфлікт між групою чоловіків, який закінчився стріляниною.

Фото: Киев Оперативный