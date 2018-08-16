Близько 21.00 15 серпня перед перехрестям проспекту Богдана Хмельницького і вулиці Титова у Дніпрі автомобіль Волга збила мотоцикліста і врізався в стовп.

Про це повідомляє Інформатор.

Врятувати мотоцикліста не вдалося.

За словами очевидців, Волга на великій швидкості рухалася по проспекту Богдана Хмельницького у бік центру, а мотоцикліст – паралельно в сторону 12-го кварталу. У якийсь момент водій не впорався з керуванням і автомобіль врізався в бордюр. Переїхавши через трамвайні колії, Волга опинилася на зустрічній смузі руху, по якій в цей час рухався мотоцикліст. Після зіткнення автомобіль в’їхав у стовп.

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За попередньою інформацією, пасажири і водій авто не постраждали.

На місці працювали співробітники патрульної поліції. Правоохоронці з’ясовують усі подробиці події.







У Дніпрі Волга на смерть збила мотоцикліста і врізалася в стовп / 4 фотографии

Нагадаємо, у Києві водій автомобіля збив жінку на переході, протаранив трамвай і втік з місця ДТП.

Фото, відео: Інформатор.