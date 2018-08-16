PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Дніпрі Волга на смерть збила мотоцикліста і врізалася в стовп/

У Дніпрі Волга на смерть збила мотоцикліста і врізалася в стовп

Близько 21.00 15 серпня перед перехрестям проспекту Богдана Хмельницького і вулиці Титова у Дніпрі автомобіль Волга збила мотоцикліста і врізався в стовп.

дтп

Про це повідомляє Інформатор.

Врятувати мотоцикліста не вдалося.

За словами очевидців, Волга на великій швидкості рухалася по проспекту Богдана Хмельницького у бік центру, а мотоцикліст – паралельно в сторону 12-го кварталу. У якийсь момент водій не впорався з керуванням і автомобіль врізався в бордюр. Переїхавши через трамвайні колії, Волга опинилася на зустрічній смузі руху, по якій в цей час рухався мотоцикліст. Після зіткнення автомобіль в’їхав у стовп.

Читайте: Лобове зіткнення за мостом Патона: рух заблоковано

За попередньою інформацією, пасажири і водій авто не постраждали.

На місці працювали співробітники патрульної поліції. Правоохоронці з’ясовують усі подробиці події.

image image image image
У Дніпрі Волга на смерть збила мотоцикліста і врізалася в стовп / 4 фотографии

Нагадаємо, у Києві водій автомобіля збив жінку на переході, протаранив трамвай і втік з місця ДТП.

Фото, відео: Інформатор.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Блискавки і град: нічна злива у Києві затопила столичні вулиці
На Харківщині авто влетіло в зупинку, дві жінки у лікарні
Насварили батьки. У Києві хлопець викинувся з 14 поверху через велосипед
ДТП у Києві
Лобове зіткнення за мостом Патона: рух заблоковано
Масові отруєння: у Києві зносять точки з шаурмою
Бійка зі стріляниною в Києві: п’ятеро постраждалих
У Києві запрацював велопрокат Bike sharing – КАРТА і ціни
Сексуально-освітньо: у Києві відкрили кафе з напівоголеними офіціантами (18+)
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка