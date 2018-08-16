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В Італії літак зачепив високовольтний кабель, є загиблі

В італійській провінції Тревізо двоє людей загинули внаслідок зіткнення легкомоторного літака Piper PA-18 Super Cub з кабелем високої напруги.

Авіакатастрофа в Італії

Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що літак загорівся та впав у русло річки П’яве.

Рятувальники погасили пожежу. Тіла двох людей, які перебували на борту літака, сильно обгоріли. Їх особи поки не встановлені.

Поліція з’ясовує обставини трагедії.

Читайте: В Індонезії розбився літак. Вижила лише дитина

Раніше Факти ICTV писали, що у міжнародному аеропорту Сіетл-Такома (штат Вашингтон, США) співробітник авіакомпанії викрав порожній літак і розбився неподалік від міста.

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