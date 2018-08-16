Зірвався в ущелину: в Кабардино-Балкарії загинув український альпініст

У Кабардино-Балкарії загинув український альпініст, зірвавшись в ущелину.
Альпініст із Запоріжжя зірвався і загинув в ущелині Безенгі в Кабардино-Балкарії, повідомив оперативний черговий Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону МНС Росії, передає Інтерфакс.
– Чоловік із Запоріжжя зірвався і загинув під час сходження на вершину Малий Укю, – сказав співрозмовник агентства.
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За його словами, рятувальники транспортували тіло загиблого вниз і передали співробітникам правоохоронних органів в Кашхатау.
Раніше Факти ICTV писали, що під завалами моста Моранді у Генуї, Італія, можуть залишатися від 10 до 20 осіб.
Фото: dreamstime.
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