$60 тисяч з людини: у Києві “маги” вибивали гроші та лякали кармою

Правоохоронці викрили у Києві групу шахраїв, які виманювали у жителів Криму значні суми грошей за проведення нібито “магічних ритуалів”.

Як повідомив у п’ятницю відділ комунікації поліції Автономної Республіки Крим і Севастополя, поліцейські встановили, що більше двох років у Києві діяла створена чотирма зловмисниками шахрайська схема заволодіння грошима громадян: під приводом проведення “магічних ритуалів” члени групи від імені переможниці одного з телевізійних проектів обманювали довірливих клієнтів.

– Створивши відеоролик із зображенням переможниці телевізійного проекту, вони демонстрували його на території Криму і країн ближнього зарубіжжя. За вказаними у відео телефонами до шахраїв зверталися довірливі громадяни, бажаючи вирішити свої проблеми зі здоров’ям і особистим життям.

“Магічні ритуали” коштували від 40 до 60 тис. доларів США. Коли жертва, не відчуваючи ніякого позитивного впливу на своє життя, розуміла, що її обдурили, і вимагала повернути гроші, аферисти погрожували їй “кармічною” розправою, – інформує поліція.

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Крім того, під час обшуків викрито ще один злочинний напрямок цього угруповання задля заволодіння грошима громадян, які проживають на материковій частині України. Йдеться про протиправні дії під виглядом реалізації “біохімічних добавок” (так званих “БАДів”).

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3 і 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєння даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Затриманих взято під варту з можливістю внесення застави у сумі 1,5 млн грн кожному.

Нагадаємо, у Києві після втечі заарештували шлюбного афериста і конвоїра, який допоміг йому втекти.