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7 смертей. В Україні почастішали випадки ботулізму

У 2018 році в Україні захворіли на ботулізм вже 80 осіб, семеро з яких померли.

Про це повідомляють в Центрі громадського здоров’я МОЗ, передає Inforesist.

У Харкові подружжя госпіталізували після вживання в’яленої риби з діагнозом ботулізм. 42-річного чоловіка врятувати не вдалося, а стан жінки медики називають вкрай важким. Її підключили до апарату штучного дихання.

Щоб уникнути ризиків захворювання фахівці рекомендують не вживати в їжу консервовану, солону і в’ялену рибу, вироби або консерви з м’яса, що не були термічно оброблені.

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За словами медиків, ознаками ботулізму є неврологічні розлади – невиразна мова, порушення зору (туман або двоїння в очах), відчуття сухості в роті, утруднене ковтання, м’язова слабкість. У дітей може проявлятися апатією, тривалим плачем, відмовою від їжі.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Києві зафіксували два нових випадки захворювання на ботулізм.

Фото: dreamstime.

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