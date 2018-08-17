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Авто-амфібії і купа граду – Львов затопило

У Львові сильна злива затопила вулиці і повністю зупинила рух транспорту.

Містяни запощують фото і відео негоди, передає Львівський портал.

У деяких районах міста падав і град.

Найбільше води “стоїть” на Привокзальній, Сахарова, Глибокій, Городоцькій та проспекті Чорновола.

Наразі призупинений рух трамваїв. На всі адреси, де є підтоплення та замулення, виїхали комунальні служби.

Читайте: Блискавки і град: нічна злива у Києві затопила столичні вулиці

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Авто-амфібії і купа граду – Львов затопило / 12 фотографий

Нагадаємо, у штаті Нью-Джерсі потужна повінь змила кілька автомобілів.

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