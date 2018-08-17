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На Дніпропетровщині активіст побив лікаря

У місті Кам’янське чоловік побив лікаря однієї з лікарень, зламавши йому ребра.

– 15 серпня близько 11-ї до лікарні зайшла група чоловіків, один з яких  завдав лікарю тілесні ушкодження. Наступного дня поліція затримала нападника. Ним виявився 32-річний місцевий житель. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

17 серпня йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Відповідно до санкції статті чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Місцеве видання 5692 пише, що конфлікт у лікарні виник, нібито, через те, що в одного з активістів організації Рух громадська варта тут лікувалася бабуся. І незабаром після виписки з гнійно-септичного відділення жінка померла. А активісти відправилися з’ясовувати стосунки з лікарем.

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На Дніпропетровщині активіст побив лікаря / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві поліцейські затримали близько 40 осіб спортивної зовнішності, які з кийками та зброєю зібралися біля будівництва на Осокорках.

Фото: В’ячеслав Аброськін

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