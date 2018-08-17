На Донбасі жінка продала доньку за 2 тис. грн

У Луганській області жінка продала свою неповнолітню доньку для жебракування за 2 тис. грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала глава відділу комунікації поліції Луганській області Тетяна Погукай.

– Оперативники викрили та затримали 38-річну жінку, яка за грошову винагороду в сумі 2000 грн передала свою 15-річну доньку для жебракування. Жінка затримана в порядку ст. 208 КПК України. Під час особистого огляду речей у неї вилучено гроші, які вона отримала за передачу своєї дочки, – йдеться в повідомленні.

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Факт внесено до ЄРДР і кваліфікований за ст. 149 КК України Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини.

В даний час вирішується питання про повідомлення матері про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України та обрання щодо неї запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

До слова, у Хмельницькому жінка намагалася продати двох дітей – 5-річну доньку та 7-річного сина – за $35 тис.