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На Філіппінах у пасажирського Boeing при посадці відвалився двигун

Пасажирський Boeing 737-800 авіакомпанії Xiamen Airlines здійснив жорстку посадку під час приземлення в аеропорту Маніли на Філіппінах.

Екстрене приземлення літака

Про це повідомляє CGTN.

Авіалайнер протягом години кружляв над аеропортом, перш ніж завершити посадку.

Під час другої спроби Boeing зійшов зі злітно-посадкової смуги, при цьому лівий двигун літака відірвався.

Однак інцидент не привів до закриття злітно-посадкової смуги.

Авіакомпанія Xiamen Air у соцмережі повідомила, що всі 157 пасажирів і 8 членів екіпажу евакуйовані без травм.

 

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До слова, у Південній Америці чотири пасажирські літаки здійснили екстрену посадку через анонімне повідомленнями про нібито закладені на борту бомби.

Фото: CGTN, JACDEC

ВідеоAIRLIVE net

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