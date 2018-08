На Філіппінах у пасажирського Boeing при посадці відвалився двигун

Про це повідомляє CGTN.

Авіалайнер протягом години кружляв над аеропортом, перш ніж завершити посадку.

Під час другої спроби Boeing зійшов зі злітно-посадкової смуги, при цьому лівий двигун літака відірвався.

Однак інцидент не привів до закриття злітно-посадкової смуги.

Авіакомпанія Xiamen Air у соцмережі повідомила, що всі 157 пасажирів і 8 членів екіпажу евакуйовані без травм.

Xiamen Airlines B737-800 (B-5498) received unknown damage when it overran runway 24 (lengh 3410 m) at Manila-Intl Airport (RPLL), Philippines. Darkness and rainy conditions prevailed at the time. Flight #MF8667 came from Xiamen. No injuries reported. https://t.co/n4slDQsNIp pic.twitter.com/snpPi9QENC

— JACDEC (@JacdecNew) 16 августа 2018 г.