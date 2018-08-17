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На газовій заправці у Тернополі вибухнуло таксі

У Тернополі на газовій заправці вибухнуло таксі. Внаслідок події ніхто не постраждав.

За даними очевидців, випадок стався учора 16 серпня у день на газовій заправці на вул. Галицькій, повідомляє УНІАН.

Диспетчер фірми таксі запевнила, що водій не ушкоджений. Водночас, інформації про причину вибуху та що буде зроблено для того, щоб подібні випадки не повторилися, у неї не було.

Читайте: Смертельна ДТП на Хмельничинні: легковик протаранив потяг

В обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що до них виклик не надходив і рятувальники не залучалися для гасіння вогню.

Раніше Факти ICTV писали, що в селі Бобриця Києво-Святошинського району п’яний водій збив поліцейського і втік з місця події.

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