У Києві чоловік наніс смертельне поранення в шию своєму товаришу.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Спочатку чоловіки розпивали спиртне, а потім один із них вдарив знайомого ножем у шию. Потерпілий від отриманого поранення помер у кареті швидкої, а зловмисник втік із місця події.

Особу загиблого встановили, це – 30-річний черкащанин, який у столиці ніде не працював та не мав постійного місця проживання.

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– Після комплексу оперативно-розшукових заходів ми отримали позитивний результат – підозрюваного затримали. Ним виявився 41-річний уродженець Миколаївщини, який раніше уже притягувався до адміністративної відповідальності, – повідомив начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, за якою йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.



Ножем в шию: у Києві чоловіка вбили посеред вулиці / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві зловмисник наніс численні ножові поранення господарю помешкання та заховав тіло у кімнаті під одягом і речами та втік.

Фото і відео: прес-служба столичної поліції.