PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Ножем в шию: у Києві чоловіка вбили посеред вулиці/

Ножем в шию: у Києві чоловіка вбили посеред вулиці

У Києві чоловік наніс смертельне поранення в шию своєму товаришу.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Спочатку чоловіки розпивали спиртне, а потім один із них вдарив знайомого ножем у шию. Потерпілий від отриманого поранення помер у кареті швидкої, а зловмисник втік із місця події.

Особу загиблого встановили, це – 30-річний черкащанин, який у столиці ніде не працював та не мав постійного місця проживання.

Читайте: Катували добу: на Хмельниччині троє чоловіків ґвалтували інваліда

– Після комплексу оперативно-розшукових заходів ми отримали позитивний результат – підозрюваного затримали. Ним виявився 41-річний уродженець Миколаївщини, який раніше уже притягувався до адміністративної відповідальності, – повідомив начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, за якою йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.

image image
Ножем в шию: у Києві чоловіка вбили посеред вулиці / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві зловмисник наніс численні ножові поранення господарю помешкання та заховав тіло у кімнаті під одягом і речами та втік.

Фото і відео:  прес-служба столичної поліції.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка