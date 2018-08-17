Під Києвом п’яний водій збив поліцейського і втік

В селі Бобриця Києво-Святошинського району п’яний водій збив поліцейського і втік з місця події.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП області.

Група реагування патрульної поліції зупинила автомобіль ВАЗ, поведінка водія якого викликала підозри. Крім нього, в салоні перебували ще двоє пасажирів.

– Візуально поліцейські встановили, що чоловік перебуває за кермом у стані алкогольного сп’яніння. На вимогу правоохоронців виключити двигун і вийти з машини водій не відреагував. Замість цього він натиснув на педаль газу і швидко рушив з місця, травмувавши працівника поліції, – повідомляють представники відомства.

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Незабаром групі реагування вдалося наздогнати втікача і затримати його в порядку ст. 208 КПК України. На даний момент 31-річний водій перебуває в слідчому ізоляторі.

Потерпілий поліцейський госпіталізований. Медики діагностували у нього забій тіла і травму голови.

Водієві оголосили про підозру за ст. 130 і ч. 2 ст. 345 КК України – управління транспортним засобом у стані сп’яніння та насильство щодо працівника правоохоронного органу. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, у Києві водій автомобіля збив жінку на переході, протаранив трамвай і втік з місця ДТП.