Смертельна ДТП на Хмельничинні: легковик протаранив потяг

У Волочиську Хмельницької області водій автомобіля ВАЗ-2101 врізався у вантажний вагон, в результаті чого від отриманих травм загинув на місці події.

– 50-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ-2101, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з вантажним залізничним вагоном, який стояв на лінії відстою, – розповіли у прес-службі ГУНП у Хмельницькій області.

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Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події. Як з‘ясували працівники поліції, водій перебував за кермом у стані алкогольного сп‘яніння.

За даним фактом відкрите кримінальне ч. 2 статті 286 КК, слідчі дії тривають.

Раніше Факти ICTV писали, що у Львівській області на трасі Київ-Чоп сьогодні вранці в районі села Нагірне сталася ДТП за участі вантажівки та туристичного автобусу.

Фото: ГУНП у Хмельницькій області.