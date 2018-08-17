У Херсоні обвалилася тераса на даху: жінка провалилася до сусідів

У Херсоні жінка провалилася до сусідів через руйнування будівельних конструкцій із тераси даху.
Інцидент стався 16 серпня о 21.33, повідомляє ДСНС.
– У житловому будинку на вул. Театральній внаслідок руйнування будівельних конструкцій із тераси даху 3-го поверху в приміщення 2-го поверху провалилась жінка 1984 року народження, – йдеться у повідомленні.
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Медики оглянули постраждалу, після чого рятувальники на м’яких ношах доставили жінку до карети швидкої допомоги.
Попередньо у постраждалої констатували травму спини. Стан жінки оцінюється як середньої тяжкості.
Раніше двоє українців постраждали в результаті обвалу мосту в Генуї.
Фото: dpchas.com.ua
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