Вночі на проспекті Леся Курбаса у Києві сталася смертельна ДТП.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Біля зупинки Сім’ї Сосніних таксист на Opel не впорався з керуванням і в’їхав у бетонну огорожу.
На жаль, дівчина-пасажир померла на місці аварії.
Водій відбувся легкими забоями.
Читайте:
ДТП на трасі Київ-Чоп – туристичний автобус зіткнувся з фурою
Екс-нардеп Мірошниченко потрапив у ДТП в Києві
У ДТП загинув військовий, який їхав на власне весілля
За словами очевидців, таксист був у нетверезому стані.
На місці ДТП працює патруль поліції.
У Києві таксі в’їхало в бетонну огорожу: дівчина-пасажир загинула / 3 фотографии
Нещодавно Запоріжжі КамАЗ зіткнувся із маршруткою. Загинули шестеро людей, п’ятеро з них – діти.
Фото: Киев Оперативный
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+