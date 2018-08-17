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У Києві таксі в’їхало в бетонну огорожу: дівчина-пасажир загинула

Вночі на проспекті Леся Курбаса у Києві сталася смертельна ДТП.

ДТП у Києві

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Біля зупинки Сім’ї Сосніних таксист на Opel не впорався з керуванням і в’їхав у бетонну огорожу.

На жаль, дівчина-пасажир померла на місці аварії.

Водій відбувся легкими забоями.

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За словами очевидців, таксист був у нетверезому стані.

На місці ДТП працює патруль поліції.

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У Києві таксі в’їхало в бетонну огорожу: дівчина-пасажир загинула / 3 фотографии

Нещодавно Запоріжжі КамАЗ зіткнувся із маршруткою. Загинули шестеро людей, п’ятеро з них – діти.

Фото: Киев Оперативный

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