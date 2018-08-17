У таборі Пуща-Водиця під Києвом масове отруєння дітей

У дитячому таборі відпочинку під Києвом зафіксовано випадок масового захворювання на гостру кишкову інфекцію.

Діти та дорослі захворіли у Дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку Пуща-Водиця профспілки працівників освіти і науки України, повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Група приїхала на відпочинок 13 серпня за путівками – це були учасники танцювального гуртку ліцею Поділ № 100, загалом 20 дітей у супроводі 4-х дорослих. Вже за два дні симптоми гострої кишкової інфекції проявилися у трьох дітей, які жили в одній кімнаті, та двох дорослих.

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Двох дітей того ж дня госпіталізували, їх оглянули лікарі та виписали. Третю дитину батьки забрали додому для лікування за місцем проживання. Дорослі відмовилися від госпіталізації та виїхали із закладу оздоровлення.

Епідеміологи виявили порушення вимог діяльності закладу щодо безпечності харчових продуктів та вимог санітарного законодавства. Із закладу відібрали зразки продуктів для лабораторних досліджень.

Раніше Факти ICTV писали, що в Радивилівському районі Рівненської області 10 осіб госпіталізували з гострим отруєнням після весілля. Серед постраждалих – четверо дітей.