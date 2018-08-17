Вона тебе любить! Як копи рятували чоловіка на даху багатоповерхівки

В Івано-Франківську чоловік заліз на дах багатоповерхівки і намагався покінчити життя самогубством на очах у перехожих.

Але поліцейським вмовляннями вдалося врятувати йому життя. Про це – у сюжеті Надзвичайних новин.

Це сталося серед білого дня. Екіпаж патрульної поліції викликала Тетяна, яка запідозрила недобре, коли її чоловік Василь після сімейної сварки пішов із хати.

Чоловік виліз на дах, звідти зіскочив на вузький карниз. Там його і застали патрульні.

Він сидів, звісивши ноги вниз, і жалівся на життя, сказав, що не бачить сенсу життя.

Дістати його звідти копи не могли, тож довелося вмовляти.

Однак поліцейські таки довели чоловікові, що у нього є сенс життя, бо має дружину та дітей.

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Сусіди про родину розповідають лише хороше, і не можуть зрозуміти, що раптом сталося з чоловіком.

Його відвезли до спеціалізованого медичного закладу, де йому нададуть психологічну допомогу, а після курсу лікування мають відпустити.

На жаль, інший фінал був у Тернопільській області, де перша сімейна сварка молодят закінчилася трагедією – жінку знайшли повішеною, а чоловік порізав собі вени.