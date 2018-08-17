Загроза вибухів. У Південній Америці екстрено приземлилися 4 літаки

У Південній Америці чотири пасажирські літаки ввечері 16 серпня здійснили екстрену посадку через анонімне повідомленнями про нібито закладені на борту бомби.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Чилійське управління цивільної авіації.

Авіалайнери приземлилися у Чилі та Перу. Два з них належать авіакомпанії LATAM і два – Sky.

Поліція і служба безпеки аеропортів вже перевірили пасажирів, багаж і салони трьох

літаків, перевірка четвертого триває.

Вибухові пристрої не знашли.

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До слова, днями літак змушений був здійснити екстрену посадку в аеропорту іспанського міста Сантьяго-де-Компостела через погане самопочуття пасажирки, яка проковтнула пакетики з кокаїном.

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