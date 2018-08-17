Зі щитами та кийками. У Києві затримали близько 40 тітушок

У Києві поліцейські затримали близько 40 осіб спортивної зовнішності, які з кийками та зброєю зібралися біля будівництва на Осокорках.

Під час патрулювання поліцейські помітили, що на Осокорках зібралося близько 80 чоловіків спортивної зовнішності зі спецзасобами, повідомляє Нацполіція.

Щоб попередити можливі правопорушення, на місце події була направлена ​​група спецпризначення, наряди патрульних, а також особовий склад територіального управління поліції.

Після приїзду правоохоронців молоді люди почали розбігатися в різні боки, проте поліцейські затримали близько 40 осіб.

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– На місці ми побачили, що в них є спецзасоби – щити, гумові кийки та навіть зброя. Їх доставляють в управління поліції для проведення ретельної перевірки та дачі пояснень про причини їх збору в зазначеному місці, – зазначив т.в.о. начальника ГУ Нацполіції у Києві Віктор Нечитайло.

Раніше стало відомо, що на руках українців офіційно зареєстровано близько мільйона одиниць вогнепальної зброї.

Фото: Нацполіція