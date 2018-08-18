Обвал мосту в Генуї: під завалами знайшли авто з загиблою сім’єю

У Генуї (Італія) рятувальники знайшли на місці обвалення моста ще одну машину із загиблими. У авто знаходились чоловік, жінка та 9-річна дівчинка.

Про це повідомляє італійське агентство Ansa.

Тепер відомо про 41 загиблого в результаті обвалення моста.

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Уряд Італії почав офіційне розслідування відносно оператора зруйнованого мосту в місті, давши компанії строк до 15 днів, щоб довести, що вона обслуговувала міст належним чином.

Нагадаємо, 14 серпня у Генуї обвалився міст, по якому проходить швидкісна траса A10. У результаті обвалення моста в Генуї постраждали двоє українців.

Фото: repubblica.it.