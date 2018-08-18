Потоп у Львові: 130 осіб евакуювали з маршруток і машин

У Львові рятувальники евакуювали 130 осіб із затоплених маршруток і машин. З них 15 дітей.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

В результаті різкого підйому рівня води на вулиці Сахарова у Львові були заблоковані пасажири маршруток і легкових автомобілів.

Рятувальники ДСНС евакуювали 53 людини, з них шестеро дітей.

Раніше біля ринку Привокзальний рятувальники на руках винесли з підтоплених транспортних засобів 77 осіб, з них 9 дітей.

Читайте: Блискавки і град: нічна злива у Києві затопила столичні вулиці

Фахівці відбуксирували 9 маршрутних таксі і 12 легкових автомобілів.

В результаті інтенсивних опадів у Львові відбулося підтоплення ряду вулиць: Залізничної, Городецької, Глибокої, Героїв УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальній, Дідушка, Кульпарківській, Торфянной та Дудаєва.

На місцях підтоплення працюють рятувальники, які відкачують воду.

Нагадаємо, вчора у Львові пройшла сильна злива. Він затопив вулиці і повністю зупинив рух транспорту.