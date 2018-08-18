Потоп у Львові: 130 осіб евакуювали з маршруток і машин

У Львові рятувальники евакуювали 130 осіб із затоплених маршруток і машин. З них 15 дітей.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
В результаті різкого підйому рівня води на вулиці Сахарова у Львові були заблоковані пасажири маршруток і легкових автомобілів.
Рятувальники ДСНС евакуювали 53 людини, з них шестеро дітей.
Раніше біля ринку Привокзальний рятувальники на руках винесли з підтоплених транспортних засобів 77 осіб, з них 9 дітей.
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Фахівці відбуксирували 9 маршрутних таксі і 12 легкових автомобілів.
В результаті інтенсивних опадів у Львові відбулося підтоплення ряду вулиць: Залізничної, Городецької, Глибокої, Героїв УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальній, Дідушка, Кульпарківській, Торфянной та Дудаєва.
На місцях підтоплення працюють рятувальники, які відкачують воду.
Нагадаємо, вчора у Львові пройшла сильна злива. Він затопив вулиці і повністю зупинив рух транспорту.