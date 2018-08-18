“Скоротив” шлях: у Києві чоловік нанизався на штирі в паркані

Сьогодні рано вранці у районі Оболоні чоловік невдало переліз через паркан з металевими штирями.

За попередньою інформацією, чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, намагався “скоротити” шлях, подолавши металеву огорожу. Однак, “альпініст” не врахував рельєфність забору і зачепився джинсовими шортами за металевий штир, який наскрізь пройшов через його стегно.

– Рятувальники ДСНС зрізали частину паркану разом з чоловіком, максимально обрізали штирі та чоловіка відвезли в операційну виймати “списи”, – йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua.

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