У дитячому санаторії в Черкасах померла 13-річна дівчинка

Дівчинку на швидкій доставили до лікарні, але врятувати її не вдалося.

У дитячому санаторії Сосновий бір у Черкасах померла 13-річна дівчинка.

Про це повідомив черкаський журналіст Вадим Комаров у Facebook.

– Трагедія трапилася близько першої години ночі. Поки відомо лише, що дитина прийшла з дискотеки, у неї почалися судоми і ротом пішла піна, – написав журналіст.

У коментарі місцевому виданню vikka.ua головний спеціаліст центру комунікацій ГУНП Черкаської області Наталія Ткачук підтвердила цю інформацію.

Представник поліції розповіла, що дівчинку на швидкій доставили до лікарні, де вона померла. Зараз встановлюють причину смерті, проводять експертизу.

Видання Прочерк з посиланням на власні джерела повідомляє, що попередньо причиною трагедії є отруєння.

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У коментарі місцевому телеканалу Рось спікер черкаської поліції повідомила, що відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне убивство) КК.

Директор Черкаського облцентру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун повідомив, що дорогою до лікарні у дитини настала клінічна смерть. Реанімацію проводили більше 50 хвилин.

Як повідомлялося, на Донеччині сталося масове отруєння дітей у дитячому таборі Орлятко.