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У Києві зенітна установка Бук протаранила бізнес-центр

Репетиція параду до Дня Незалежності у Києві закінчилася ДТП за участю військової техніки.

Сьогодні, 18 серпня, у Києві пройшла репетиція параду до Дня Незалежності. Після його закінчення одна з військових машин, здаючи заднім ходом, врізалася у бізнес-центр Астарта, який розташований на розі Нижнього Валу і вул. Набережно-Хрещатицької.

Імовірніше за все – це був зенітно-ракетний комплекс Бук.

Відповідне відео опублікували користувачі соцмереж.

На даний час інформація про постраждалих відсутня.

Читайте: Парад до Дня незалежності: привід для гордості чи пережиток минулого

Нагадаємо, у зв’язку із підготовкою до святкування 27-ї річниці Дня незалежності у Києві обмежать рух транспорту.

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