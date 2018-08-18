У Києві зенітна установка Бук протаранила бізнес-центр

Репетиція параду до Дня Незалежності у Києві закінчилася ДТП за участю військової техніки.
Сьогодні, 18 серпня, у Києві пройшла репетиція параду до Дня Незалежності. Після його закінчення одна з військових машин, здаючи заднім ходом, врізалася у бізнес-центр Астарта, який розташований на розі Нижнього Валу і вул. Набережно-Хрещатицької.
Імовірніше за все – це був зенітно-ракетний комплекс Бук.
Відповідне відео опублікували користувачі соцмереж.
На даний час інформація про постраждалих відсутня.
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Нагадаємо, у зв’язку із підготовкою до святкування 27-ї річниці Дня незалежності у Києві обмежать рух транспорту.
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