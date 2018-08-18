У Польщі перекинувся автобус з 54 українцями, які їхали зі Львова до Відня. Троє загинули, 18 осіб отримали поранення, в тому числі 9 – серйозні.

Про це повідомляє RMF24.

Трагедія сталася пізно ввечері в п’ятницю шосе №28 в районі села Лешава-Дольна між Пшемислем Саноком у Підкарпаття.

Водій автобуса, який прямував до Відня, пробив енергоємний бар’єр і вдарився у дерев’яний хрест, який стояв на повороті. Після цього автобус перекинувся і зірвався з укосу.

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У лікарні доставили 51 людину. Серед пасажирів були і діти.

Повідомляється про 11 тяжкопоранених.











У Польщі перекинувся автобус з українцями: 3 загинули, 18 поранені / 6 фотографий

Нагадаємо, 16 серпня в Львівській області на трасі Київ-Чоп в районі села Нагірне сталася ДТП за участю вантажівки і туристичного автобуса.

Фото: Krosno112.pl.