PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Польщі перекинувся автобус з українцями: 3 загинули, 18 поранені/

У Польщі перекинувся автобус з українцями: 3 загинули, 18 поранені

У Польщі перекинувся автобус з 54 українцями, які їхали зі Львова до Відня. Троє загинули, 18 осіб отримали поранення, в тому числі 9 – серйозні.

дтп в польше

Про це повідомляє RMF24.

Трагедія сталася пізно ввечері в п’ятницю шосе №28 в районі села Лешава-Дольна між Пшемислем Саноком у Підкарпаття.

Водій автобуса, який прямував до Відня, пробив енергоємний бар’єр і вдарився у дерев’яний хрест, який стояв на повороті. Після цього автобус перекинувся і зірвався з укосу.

Читайте: Страшно дивитись, як люди вилітали з вікон. Коли українці визнають паски безпеки

У лікарні доставили 51 людину. Серед пасажирів були і діти.

Повідомляється про 11 тяжкопоранених.

image image image image image image
У Польщі перекинувся автобус з українцями: 3 загинули, 18 поранені / 6 фотографий

Нагадаємо, 16 серпня в Львівській області на трасі Київ-Чоп в районі села Нагірне сталася ДТП за участю вантажівки і туристичного автобуса.

Фото: Krosno112.pl.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Смертельна ДТП на Хмельничинні: легковик протаранив потяг
ДТП у Києві
У Києві таксі в’їхало в бетонну огорожу: дівчина-пасажир загинула
ДТП з автобусом
ДТП на трасі Київ-Чоп – туристичний автобус зіткнувся з фурою
миоршниченко
Екс-нардеп Мірошниченко потрапив у ДТП в Києві
У ДТП загинув військовий, який їхав на власне весілля
дтп
У Дніпрі Волга на смерть збила мотоцикліста і врізалася в стовп
На Харківщині авто влетіло в зупинку, дві жінки у лікарні
ДТП у Києві
Лобове зіткнення за мостом Патона: рух заблоковано
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка