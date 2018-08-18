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У Росії прикордонники вивели українця з вагона і побили

У суботу вранці поїздом сполученням Москва-Харків в пункт контролю Харків-пасажирський прибув громадянин України, який, імовірно, був побитий російськими прикордонниками.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що у п’ятницю ввечері українець 1977 року народження виїжджав до Російської Федерації поїздом сполученням Кривий Ріг-Москва.

За словами чоловіка, під час проходження прикордонного контролю в російському пункті пропуску Долбіно він надав прикордонникам для перевірки всі необхідні для перетину кордону документи, але російський прикордонний наряд відмовився пропускати його через кордон.

На запитання громадянина пояснити причину, з якої йому відмовляють у перетині кордону, відповіді ніхто не надав, після чого двома російськими прикордонниками та однією особою в цивільному нашого співвітчизника силоміць вивели з вагону поїзда.

– Під час висадки правоохоронці РФ безпідставно застосовували до чоловіка заходи фізичного впливу, після яких він отримав тілесні ушкодження. Також, аби приховати фактичне побиття чоловіка, російські прикордонники видалили всі відеофайли з його мобільного телефону, на який він фіксував їх незаконні дії, – заявили в Дерджприкордонслужбі.

Українські прикордонники викликали карету швидкої допомоги, лікарі якої надали первинну медичну допомогу потерпілому.

Співробітниками Держприкордонслужби до Холодногірського відділу Національної поліції в Харківській області направлено повідомлення для внесення відомостей в ЄРДР, про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого за ст. 125 Умисне легке тілесне ушкодження.

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Крім того, Держприкордонслужбою направлено листа до прикордонного відомства Російської Федерації з вимогою надати інформацію щодо обставин затримання та повернення громадянина України, а також надати оцінку діям прикордонників РФ.

Нагадаємо, в Польщі у трамваї двоє невідомих побили українцячерез його національність.

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