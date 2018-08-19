ДТП з мікроавтобусом під Вінницею: загинула людина, 7 травмовані

На об’їзній дорозі Вінниці вранці, близько 5.00, зіткнулися автомобіль Volkswagen Passat та мікроавтобус FIAT Ducato.
Внаслідок ДТП загинув 33-річний водій легковика, ще 7 осіб, у тому числі 3-річна дитина, госпіталізовані, повідомляє обласна поліція.
Встановлено, що водій Volkswagen Passat, який рухався в бік Вінниці, виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення з мікроавтобусом.
Уточнюється також, що загиблий був із Тернополя, його дружина та 3-річна донька госпіталізовані.
Крім того, за попередньою інформацією, у ДТП постраждали п’ятеро мешканців Тернопільської області, які їхали в мікроавтобусі FIAT Ducato.
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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. За таке правопорушення передбачене покарання – до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 16 серпня в Львівській області на трасі Київ-Чоп в районі села Нагірне сталася ДТП за участю вантажівки і туристичного автобуса.
Фото, відео: vn.npu.gov.ua