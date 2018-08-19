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На смітнику у Києві знайшли мертве немовля

У Шевченківському районі Києва, по вулиці Андрющенка, 4б, чоловік знайшов на смітнику пакунок з мертвим немовлям.

На смітнику знайшли немовля

Про це повідомляє  Київ Оперативний.

Поліцейські терміново викликали швидку, але лікарі лише констатували смерть дитини.

Хлопчику було лише два дні.

Неподалік правоохоронці знайшли п’яну матір немовляти і батька, який спав поруч.

Читайте: Мати народила дитину, вбила і викинула у сміттєвий бак

До слова, на Житомирщині тіло новонародженої дитини знайшли у криниці.

Фото, відео: Київ Оперативний

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