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Обвал мосту в Генуї: постраждалі українці записали відео з лікарні

Українці Наталія Єліна та Євген Бабін, які постраждали внаслідок обвалення мосту в італійській Генуї, записали відео у лікарняній палаті.

Постраждалі в Генуї українці

Ролик вони опублікували у Facebook.

На відео Євген італійською дякує всім за підтримку.

Наталя, яка лежить поряд, теж з’являється у кадрі і говорить італійською: “Привіт”.

Читайте: Це не випадковість! Прокурор назвав причину обвалення моста в Генуї

Нагадаємо, 14 серпня у Генуї обвалився міст, по якому проходить швидкісна траса A10. У результаті обвалення моста в Генуї постраждали двоє українців.

Фото: скрін відео Eugeniu Babin

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