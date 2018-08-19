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Спалах Еболи в Конго: зареєстровано 90 випадків захворювання

У Демократичній республіці Конго зареєстрували 90 випадків захворювання вірусом Ебола, з них 63 підтверджені лабораторно і 27 ймовірні.

Про це повідомляє УНН.

За даними міністерства охорони здоров’я, встановлено 2157 осіб, які, можливо мали контакт з вірусом.

Також зафіксовано 49 смертельних випадків від геморагічної лихоманки.

Читайте: Вірус Ебола залишається у спермі

Всесвітня організація охорони здоров’я очікує, що кількість випадків захворювання Ебола зросте.

– Ми не знаємо, чи були визначені всі можливі ланцюга передачі, – сказав представник ВООЗ Тарік Ясаревіч.

Нагадаємо, “розумні” віруси замінять антибіотики.

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