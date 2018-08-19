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У Сумах поліцейський потрапив у ДТП і вилетів на тротуар з пішоходами

На вул. Петропавлівській у Сумах автомобіль поліції став учасником ДТП.

Про це пише місцевий сайт Улюблені Суми.

– За попередніми даними, службовий автомобіль патрульних їхав на виклик з включеними проблисковими маячками і звуковим сигналом в той час, як Перекопською їхала Audi у бік вулиці Герасима Кондратьєва. На перехресті вулиць сталося зіткнення. Audi вдарила поліцейське авто у бік, в результаті чого автомобіль патрульних вилетів на тротуар і перекинувся, збивши групу пішоходів, – повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Ельвіра Біганова.

Кількість постраждалих уточнюється.

Госпіталізована одна дівчина-патрульна і пішохід, але очевидці стверджують, що постраждалих пішоходів було четверо.

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Нагадаємо, під Києвом п’яний водій збив поліцейського і втік.

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