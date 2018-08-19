Українець і британець загинули під час змагань з польоту на параплані

Під час змагань British Open у Македонії парапланеристи з України та Великої Британії зіткнулися у повітрі. Унаслідок зіткнення обидва загинули.

Про це повідомляє The Guardian.

Так, 54-річний британець Іннес Пауелл і 56-річний українець Ігор Волов зіткнулися перед фінальним змаганням British Open в місті Крушево.

– Обидва чоловіки зазнали смертельних травмувань після падіння на землю внаслідок зіткнення, – повідомляє видання.

Зазначається, що українець і британець двічі зіткнулися у повітрі. Після зіткнення українець відкрив резервний парашут та приземлився на дерево.

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Він був вже мертвий, коли рятувальники прибули на місце події. За даними місцевої поліції, британець помер у лікарні.

До слова, британський парапланерист був відомим інструктором та мав десятки років досвіду польотів під час змагань.

Українець не був суперником британця у змаганнях.

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