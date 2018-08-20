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Авто розкидані по дорозі: у Києві водій BMW зніс кілька машин

На Дніпровській набережній, 16 у Києві ввечері сталася масштабна ДТП за участю автомобіля BMW, який на великій швидкості зніс кілька машин.

масштабна ДТП за участю автомобіля BMW

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Удар був такої сили, що автомобілі розкидало по всій дорозі, корпуси зім’яті.

Інформації про постраждалих поки немає, але на місце аварії прибуло 4 екіпажі швидкої допомоги і кілька патрулів поліції.

За словами очевидців, хлопець не встиг сісти в один із автомобілів, чим врятував собі життя.

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Авто розкидані по дорозі: у Києві водій BMW зніс кілька машин / 3 фотографии

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Нагадаємо, у Польщі перекинувся автобус з 54 українцями, які їхали зі Львова до Відня.

Фото, відео: dtp.kiev.ua

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