На Дніпровській набережній, 16 у Києві ввечері сталася масштабна ДТП за участю автомобіля BMW, який на великій швидкості зніс кілька машин.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Удар був такої сили, що автомобілі розкидало по всій дорозі, корпуси зім’яті.

Інформації про постраждалих поки немає, але на місце аварії прибуло 4 екіпажі швидкої допомоги і кілька патрулів поліції.

За словами очевидців, хлопець не встиг сісти в один із автомобілів, чим врятував собі життя.





Авто розкидані по дорозі: у Києві водій BMW зніс кілька машин / 3 фотографии

Читайте: Фура протаранила автобус у Дніпропетровській області – 16 постраждалих



Нагадаємо, у Польщі перекинувся автобус з 54 українцями, які їхали зі Львова до Відня.

Фото, відео: dtp.kiev.ua