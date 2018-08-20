Чоловік, що стріляв у мерії Харкова, розстріляв авто з дитиною

Чоловік, що влаштував стрілянину у мерії Харкова, також стріляв у авто Skoda усередині якого знаходилась дитина.

Про це на брифінгу в Харкові повідомив начальник поліції Харківської області Олег Бех.

– Чоловік стріляв у двері міськради. Він повернувся до зазначеного транспортного засобу і почав кричати, щоб вони поїхали. Машина чекала зеленого світла світлофора. Нападник почав стрілянину по машині, люди намагалися поїхати і стали за перехрестям, оскільки пошкодили колесо. Встановлено, що в автомобілі, який стріляв нападник, було двоє дорослих і дитина, – зазначив Бех.

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Наголошується, що зараз відкрито три кримінальні провадження.

– Стаття 348 – вбивство працівника правоохоронного органу. Замах на вбивство двох і більше (правоохоронців) – 2 ч. ст. 115 КК та ч 2. ст. 115 – з пострілів по автомобілю Skoda, – додав Бех.

Нагадаємо, сьогодні близько 00.37 біля будівлі міської ради в Харкові поліцейський наряд побачив пораненого охоронця, а поруч з ним стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним.