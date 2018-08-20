Чорний день на Арабатській стрілці. За день потонуло 5 осіб

У неділю за чотири години шторму біля Арабатської стрілки Херсонської області в морі загинули п’ять відпочиваючих, ще п’ятьох вдалося врятувати.

– На Арабатці почався шторм. Він здавався не сильно потужним, тому відпочиваючі вирішили перевірити свої сили, змагаючись з хвилями і вітром, – повідомляють Вести Геническа.

Так, з 12.00 до 16.00 на Арабатській стрілці біля зони пляжів поруч з базою відпочинку Таврія і пансіонатом Юний загинули п’ятеро чоловіків віком від 34 до 65 років з Харкова, Дніпра, Кривого Рогу (двоє) і Генічеського району Херсонської області.

Серед врятованих, є 22-річний херсонець і 31-річний житель Генічеська, жителі Рівненської та Вінницької областей.

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Нагадаємо, як надати першу допомогу потопаючому.

Фото: УНІАН