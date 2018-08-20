ДТП з українцями у Польщі: водія автобуса заарештували

Суд заарештував водія автобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, в результаті чого загинули 3 українця.
У Перемишлі суд заарештував на 3 місяці водія автобуса, який потрапив у ДТП 17 серпня, в результаті якої загинули 3 людини, повідомляє AT5.
Водієві Миколі Л. пред’явили звинувачення у свідомому створенні катастрофи на дорозі, через що загинули 3 людини, багато хто отримав поранення.
Водій автобуса не визнав свою провину. Якщо її доведуть, чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.
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Нагадаємо, у Польщі перекинувся автобус з 54 українцями, які їхали зі Львова до Відня.
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