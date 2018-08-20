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Фура протаранила автобус на Дніпропетровщині – 13 постраждалих

На Дніпропетровщині у понеділок вранці фура врізалася в маршрутний автобус, мінімум 13 осіб госпіталізовано.

ДТП сталося о 7.10 понеділка на автодорозі М-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, в районі смт Обухівка. За попередніми даними, зіткнулися мікроавтобус Богдан і фура. До 6-ї міської лікарні Дніпра госпіталізовано 13 постраждалих, пише Інтерфакс-Україна.

За інформацією поліції, вантажівка врізалася у задню частину маршрутного автобуса Богдан, і той у результаті зіткнення перекинувся.

Читайте: У Сумах поліцейський потрапив у ДТП і вилетів на тротуар з пішоходами

Нагадаємо, під Вінницею в результаті ДТП з мікроавтобусом загинула людина, 7 травмовано.

Фото: 056.ua

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