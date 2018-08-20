Ввечері 19 серпня близько 30 молодих людей у чорному одязі і балаклавах напали на відвідувачів і артистів концерту, який проходив на арт-платформі ТЮ у Маріуполі.

Про це повідомила прес-служба організації Платформа ТЮ на у Facebook.

– Атакуючи увірвалися до приміщення, розпорошили газ, розбили техніку та інструменти, атакували музикантів і глядачів. Нападники трощили все і всіх на своєму шляху, використовуючи наші меблі в якості зброї, – йдеться в повідомленні.

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За даними представників платформи, атака тривала менше хвилини, після чого нападники зникли у невідомому напрямку.

В даний час близько 10 постраждалих, серед яких артисти, глядачі і менеджер ТЮ.















Невідомі напали на учасників концерту в Маріуполі: 10 постраждалих / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві поліцейські затримали близько 40 осіб спортивної зовнішності, які з кийками та зброєю зібралися біля будівництва на Осокорках.

Фото: Facebook.