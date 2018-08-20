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Перебігав на червоне. У центрі Києва Citroen збив пішохода

У Києві на перехресті вулиць Великої Васильківської та Івана Федорова близько 20.20 автомобіль Citroen збив пішохода.

Citroen збив пішохода

Про це повідомляє Інформатор.

Хлопець перебігав дорогу на червоне світло через дві смуги руху.

Водій Citroen різко загальмував, але все ж збив пішохода.

Він викликав швидку. Хлопця госпіталізували з травмою голови.

Читайте: ДТП з мікроавтобусом під Вінницею: загинула людина, 7 травмовані

Нагадаємо, під Києвом п’яний водій збив поліцейського і втік.

Фото: Роман Барабаш/Інформатор

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