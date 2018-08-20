Перебігав на червоне. У центрі Києва Citroen збив пішохода

У Києві на перехресті вулиць Великої Васильківської та Івана Федорова близько 20.20 автомобіль Citroen збив пішохода.
Про це повідомляє Інформатор.
Хлопець перебігав дорогу на червоне світло через дві смуги руху.
Водій Citroen різко загальмував, але все ж збив пішохода.
Він викликав швидку. Хлопця госпіталізували з травмою голови.
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Нагадаємо, під Києвом п’яний водій збив поліцейського і втік.
Фото: Роман Барабаш/Інформатор
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