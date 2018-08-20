Смертельна ДТП під Рівним: мотоцикліст в’їхав у МАЗ

Поблизу Рівного, на трасі Київ-Чоп, о 14.30 сталася ДТП, у якій загинув 20-річний мотоцикліст.

Про це повідомляє обласна поліція.

Встановлено, що водій мотоцикла Kawasaki, рухаючись об’їзною автодорогою Київ-Чоп у напрямку Дубна, зіткнувся з вантажівкою МАЗ, 66-річний водій якої завершував маневр розвороту.

Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми, несумісні з життям.

Тест показав, що водій вантажівки був тверезим.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, відкрито провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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Фото: dpchas.com.ua