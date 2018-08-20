Близько 00.37 біля будівлі міської ради у Харкові поліцейський наряд побачив пораненого охоронця, а поруч з ним стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Патрульні застосували табельну вогнепальну зброю і знешкодили нападника. Наразі його особа встановлюється.

В результаті події в лікарню з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець міськради і поліцейський.

Читайте: Стрілянина у Канаді: загинули 4 людини

Незважаючи на зусилля медиків патрульний помер. Другий поранений перебуває у важкому стані.

Слідчі слідчого управління відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.











Стрілянина біля будівлі міськради у Харкові: загинув поліцейський і стрілок / 6 фотографий

Днями у Києві біля столичного автовокзалу стався конфлікт між групою чоловіків, який закінчився стріляниною.

Фото, відео: hk.npu.gov.ua.