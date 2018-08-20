PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Стрілянина біля будівлі міськради у Харкові: загинув поліцейський і стрілок/

Стрілянина біля будівлі міськради у Харкові: загинув поліцейський і стрілок

Близько 00.37 біля будівлі міської ради у Харкові поліцейський наряд побачив пораненого охоронця, а поруч з ним стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Патрульні застосували табельну вогнепальну зброю і знешкодили нападника. Наразі його особа встановлюється.

В результаті події в лікарню з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець міськради і поліцейський.

Читайте: Стрілянина у Канаді: загинули 4 людини

Незважаючи на зусилля медиків патрульний помер. Другий поранений перебуває у важкому стані.

Слідчі слідчого управління відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

image image image image image image
Стрілянина біля будівлі міськради у Харкові: загинув поліцейський і стрілок / 6 фотографий

Днями у Києві біля столичного автовокзалу стався конфлікт між групою чоловіків, який закінчився стріляниною.

Фото, відео: hk.npu.gov.ua.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка