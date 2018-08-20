Стрілянина у Харкові: версії та все, що потрібно знати

Невідомий поранив охоронця Харківської міськради і був вбитий поліцією. Один з патрульних отримав поранення і помер у лікарні. Охоронець у тяжкому стані. Детальніше про стрілянину у центрі Харкова – у матеріалі Фактів ICTV.

Як повідомляє відділ комунікації облуправління поліції, інформація про те, що біля міськради чутно постріли, надійшла близько 00.37.

Поліцейські, які прибули на місце, побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти у патрульних. Одна з куль поранила поліцейського.

Патрульні застосували табельну вогнепальну зброю та знешкодили нападника. Його особа встановлюється. До лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець міськради та поліцейський.

– Незважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений знаходиться у стабільному тяжкому стані, — повідомляє поліція.

Відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Що відомо про нападника

– Поліція Харкова просить допомоги у встановленні особи чоловіка, який вчинив стрілянину біля міськради, – повідомляє поліція Харківської області у Facebook.

Зазначається, що нападнику на вигляд приблизно 40-45 років, зріст – 165-170 см, середньої статури, волосся темно-русяве, коротко стрижене, має лобні залисини.

Був одягнутий у синю джинсову куртку, футболку синього кольору, чорні штани у стилі “мілітарі”, чорні спортивні замшеві кросівки, сіру кепку.

У крові чоловіка виявлений алкоголь, перевіряється версія про те, що це місцевий житель, 1959 року народження, повідомив начальник Головного управління Нацполіціі України в Харківській області Олег Бех під час прес-конференції.

Стан охоронця

Поранений охоронець мерії нині у тяжкому стані у відділенні інтенсивної терапії. Про це розповів заступник головного лікаря лікарні швидкої та невідкладної допомоги Андрій Козаченко.

За його словами, чоловік отримав наскрізний кульове поранення в спину. До лікарні його доправили у тяжкому стані. Нині йому зробили операцію. Прогнозів щодо стану здоров’я пацієнта лікарі не дають.

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Смерть патрульного

Поліцейському, який загинув при нападі невідомого біля Харківської міської ради, кулі потрапили в незахищене пластинами бронежилета місце.

Загиблого патрульного до лікарні привезли вже у стані клінічної смерті.

Отримав смертельні вогнепальні поранення 29-річний харківський патрульний Дмитро Кірієнко.

За інформацією прес-служби поліції Харківської області, правоохоронець помер у лікарні. У загиблого патрульного залишилися дружина та донька. Дівчинці – рік та вісім місяців.

Дмитро Кірієнко народився у місті Добропілля Донецької області, кажуть в поліції. Загиблий мав три вищі освіти – закінчив Національний університет цивільного захисту України, Національний університет імені В. Н. Каразіна та Харківський національний університет внутрішніх справ.

Під час нічної стрілянини під будівлею міськради отримав смертельні вогнепальні поранення 29-річний харківський… Опубліковано UA: Харків Понеділок, 20 серпня 2018 р.

Версії

Мотиви нападника поки не встановлені, однак у поліції розглядають версії вбивства під мерією, повідомляє член колегії МВС Антон Геращенко у Facebook.

– Вивчається кілька версій. Одна з них, це те, що напад спровоковано якимись діями міської влади стосовно до застреленого злочинця або членів його сім’ї, – пише Геращенко.

Також розглядають версію можливих психічних відхилень, посилених вживанням алкоголю або наркотиків.

– Взяли зразки для аналізу, щоб перевірити цю версію. Про те, що нападник був не в собі, свідчить той факт, що він стріляв не лише в охоронців міської ради і поліцейських, а й просто по колесах автомобіля, що проїжджав повз, – зазначає Геращенко.

Третя версія, за його словами, це те, що напад було скоєно з хуліганських мотивів.

Нагадаємо, чоловік, що стріляв у мерії Харкова, розстріляв авто з дитиною.