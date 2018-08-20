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У Чечні терористи ІДІЛ атакували поліцейських

У Чечні відбулася серія нападів на правоохоронців.

У Чечні відбулася серія нападів на поліцейських. Відповідальність за них взяла на себе терористична організація ІДІЛ, повідомляє Telegram-канал Mash.

У Грозному невідомий чоловік, озброєний вибухівкою, атакував поліцейських. За попередньою інформацією, чоловік кинув вибуховий пристрій на пост поліції, але вибух не стався.

Після цього він розігнався на машині і став по черзі збивати поліцейських, які зустрічалися на його шляху. Всього постраждали троє правоохоронців, вони знаходяться у важкому стані.

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Ще один напад стався у місті Шалі. Двоє чоловіків з ножами пробралися в райвідділ і атакували поліцейських. Нападників застрелили.

Також в цьому місті смертник привів в дію вибуховий пристрій біля поста поліції. Постраждали двоє поліцейських і випадкова перехожа.

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У Чечні терористи ІДІЛ атакували поліцейських / 2 фотографии

До слова, увечері 19 серпня близько 30 молодих людей у чорному одязі та балаклавах напали на відвідувачів і артистів концерту, який проходив на арт-платформі ТЮ у Маріуполі.

Фото: Mash

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