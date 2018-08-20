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У Туреччині стався землетрус

У 23 км на південь від міста Андирин і за 34 км на північ від міста Османіє у Туреччині стався землетрус магнітудою 4,8.

Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Осередок стихії залягав на глибині 6 км.

Читайте: Пожежі у Греції: десятки загиблих та постраждалих

Даних про потерпілих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, 7 серпня землетрус магнітудою 5,5 стався у північній частині острова Ломбок, що в Індонезії.

Фото: dreamstime.

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