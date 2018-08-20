В Італії затопило ущелину з туристами: 8 загиблих

На півдні Італії в результаті раптової повені на території національного парку Полліно загинули щонайменше 5 чоловік.
Річка, що вийшла з берегів, затопила ущелину Раганелло, де перебувала група мандрівників, передає AP.
Рятувальникам вдалося евакуювати 45 осіб.
З’ясовується точна кількість зниклих туристів, оскільки під час зливи всередині перебувало не менше трьох груп.
За даними італійських ЗМІ, кількість жертв зросла до восьми осіб.
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Нещодавно на півдні Франції евакуювали 1600 людей через сильні повені.
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