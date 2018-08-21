5 вогнепальних поранень! Харківський стрілець спочатку вбив дружину

Дружину чоловіка, який вчинив стрілянину в Харківській міськраді, знайшли мертвою.

Про це повідомляє UA:Харків.

Тіло жінки зі слідами насильницької смерті знайшли напередодні ввечері у цьому будинку в приватному секторі на Лисій Горі. Від ночі тут працюють слідчі.

– Загиблій 42 роки. За власною інформацією UA:Харків, на тілі жінки експерти нарахували щонайменше п’ять вогнепальних поранень. За попередніми висновками експертів, смерть настала у неділю, близько 22.00. У будинку знайдені пістолет та гвинтівка, – йдеться у повідомленні.

Пізніше з’ясувалося, що жінку вбив харківський стрілок. Він у стані алкогольного сп’яніння ще перед подіями біля Харківської міськради вчинив вбивство.

За інформацією Громадське Харків, він жив з дружиною 9 років, у 2014 вони офіційно розписалися. Працював автослюсарем, у травні цього року звільнився через те, що йому не платили зарплатню, після цього став багато пити і був у депресії. Дружина кілька разів говорила про те, що хоче розлучитися, він у відповідь влаштовував скандали.

Під час обшуку в його будинку виявили 230 патронів 9мм, автомат, гвинтівку з оптичним прицілом, 4 пістолети, порох і верстат для спорядження патронів.

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Факти ICTV писали про те, що сталося вчора вночі біля Харківської міськради, а також про версії події.