Через спадщину: чоловік забив брата палицею до смерті

У Бериславському районі Херсонській області чоловік палицею забив до смерті свого брата через спадщину.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП області.

За словами поліції, у відділення надійшло повідомлення від лікарів про те, що в реанімації від черепно-мозкової травми помер 56-річний чоловік.

Поліцейські опитали свідків. Люди розповіли, що бачили, як загиблого побив його старший брат.

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– Працівники поліції виявили 63-річного чоловіка на околиці села. Він пояснив, що мав давній конфлікт з братом через спільний спадок – земельну ділянку. Вони не могли його поділити, тому часто сварилися. В той день вони знову стали ділити спадщину і не домовилися. Старшого брата обурила поведінка молодшого, він узяв палицю і побив його. Після чого пішов з місця злочину, – розповіли в поліції.

Правоохоронці додали, що наразі зловмисник заарештований. Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 КК України – Умисне вбивство.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Днями у Києві чоловік наніс смертельне поранення в шию своєму товаришу.

Фото: dreamstime.